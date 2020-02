Lei que proíbe canudos plásticos já é cumprida por quase 99% dos estabelecimentos de SP

Quase 99% dos estabelecimentos comerciais de São Paulo já cumprem a lei que proíbe o fornecimento de canudos de plástico no Estado. A afirmação é do presidente do Sindicato dos Restaurantes e Bares, Nei Jorge Feniar, que cedeu entrevista à Rádio Bandeirantes.

Já em vigor no município, a punição passa a valer a partir desta quarta-feira, 19, em todo o Estado. A fiscalização será feita pelo Procon e a multa pode superar R$ 5 mil.

Nei Jorge Feniar conversou com os jornalistas Ricardo Capriotti, Bruna Barboza e Caio Rocha, no programa Rádio Livre.

Veja também:

Mega-Sena: Sem vencedores, prêmio acumula para R$ 190 milhões

Deputados abrem boletim de ocorrência contra Cid Gomes; político segue internado