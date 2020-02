Após agressão em escola, PMs são afastados

Quatro policiais militares envolvidos em conflito na escola estadual Emygdio de Barros, no Rio Pequeno (zona oeste de SP), foram afastados nesta quarta-feira das ruas até o fim das investigações sobre o que aconteceu na noite de anteontem no local – um inquérito policial militar foi aberto. A diretora do colégio, que teria chamado a PM para tirar um aluno de sala, não é mais funcionária da unidade, segundo a Secretaria da Educação do estado.

Segundo relatos, tudo começou quando um aluno de 18 anos descobriu que não estava mais matriculado – ele teria sido desligado por excesso de faltas. O rapaz se recusou a sair e, então, a diretora teria chamado os policiais para tirá-lo da escola.

As cenas da ação dos policiais foram filmadas por alunos. Os agentes aparecem arrastando o estudante que não queria sair da sala. Nesse momento, outro estudante, de 17 anos, começa a filmar a ação. Um policial tenta evitar a gravação e joga spray de pimenta nele. O aluno segue filmando com celular, passa a ser empurrado, o aparelho cai no chão e ele é agredido, inclusive com chutes. Na sequência, um policial aparece apontando arma para os demais estudantes.

Os dois rapazes foram levados para a delegacia. O caso foi registrado como lesão corporal, desacato, resistência e ameaça – os policiais teriam alegado que também foram agredidos.

O governador João Doria (PSDB) condenou a ação e disse que qualquer tipo de agressão em São Paulo, inclusive de policiais civis e militares, “são refutáveis e condenáveis” por ele.