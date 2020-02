Velório de Zé do Caixão será no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo

O velório do cineasta José Mojica Marins, o Zé do Caixão, está marcado para as 16h desta quinta-feira (20) no Museu da Imagem e do Som, no Jardim Europa, em São Paulo.

Ainda não há informações sobre o enterro.

Zé do Caixão morreu nesta quarta-feira (19), aos 83 anos, vítima de broncopneumonia, segundo a filha Liz Marins.