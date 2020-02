Navio ‘fantasma’ reaparece na Irlanda após 17 meses sumido

Um navio que estava à deriva desde 2018 apareceu no litoral da Irlanda, provavelmente levado pela tempestade Dennis, que atingiu a região no último fim de semana. A embarcação, totalmente abandonada – e, por esse motivo, chamada de navio “fantasma” –, foi encontrada em meio às rochas de uma vila de pescadores em Ballycotton por uma pessoa que passava pelo local.

Após pesquisarem sobre o navio, as autoridades descobriram se tratar do cargueiro Alta, que em setembro de 2018 navegava da Grécia para o Haiti quando sofreu uma pane elétrica e ficou à deriva por 20 dias a cerca de 2.000 quilômetros das Bermudas, diz a BBC.

Com a aproximação de um furacão, os tripulantes do Alta foram resgatados e levados para Porto Rico. O navio ficou por lá mesmo, vazio e abandonado ao sabor das marés. Um ano depois, em setembro de 2019, o HMS Protector, da Marinha Real Britânica, avistou o navio no meio do oceano Atlântico, mas ninguém foi rebocá-lo. Agora, o Alta foi “sozinho” até a Irlanda, onde as autoridades decidirão o que fazer com ele.