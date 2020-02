Morte no trânsito sobe 34% no Carnaval

Carnaval é época com mais acidentes do que a média? Sim, segundo levantamento feito pelo programa Respeito à Vida, do governo estadual. Os pesquisadores constataram aumento de 34% nas mortes no ano passado durante os dias de Carnaval –1º a 6 de março– na comparação com os primeiros dias de março de 2018, que não era época da folia.

No Carnaval do ano passado, houve 99 mortes causadas por acidentes de trânsito no estado de São Paulo. Em 2018, entre os dias 2 e 7 de março, também entre sexta e quarta-feira, mas sem as festividades de Momo, ocorreram 74 óbitos.

Um dado reforça a conclusão do estudo: no Carnaval do ano passado, 62% dos acidentes fatais ocorreram à noite, superando a média de 54% registrada nos demais períodos do ano.

As causas para o aumento não foram estabelecidas, mas o programa ressalta os principais comportamentos de risco: uso de bebida alcoólica na direção, excesso de velocidade e uso de celular quando se está no volante.

Já a seguradora Líder, responsável pelo seguro DPVAT, informou que, no Carnaval do ano passado, as regiões com mais comemorações foram as que concentraram mais acidentes com vítimas que recorreram ao seguro: 34% no Nordeste e 28% no Sudeste.