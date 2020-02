Dólar encarece, mas é vantajoso para viagens na América do Sul

Um surto de coronavírus, nomeado Covid-19, na China, as eleições presidenciais nos Estados Unidos, a reação do mercado ao noticiário brasileiro. Estes são alguns dos fatores que elevaram o valor do dólar ante o real nos últimos meses.

Nesta quarta-feira (19), a moeda abriu em alta após renovar a sua máxima histórica desde o Plano Real, em 1994. Às 12h30, o dólar comercial chegou a R$ 4,37 e o dólar turismo atingiu R$ 4,55. Para efeito de comparação, há 10 anos, a cotação da moeda comercial era de R$ 1,80.

Com o dólar em alta, alguns destinos da América do Sul ficaram mais atrativos. Curiosamente, é mais recomendado levar a moeda americana a países como Argentina, Uruguai, Chile, Colômbia e Peru do que deixar o país com o dinheiro do local.

Segundo o site Meu Câmbio, que compara preços de compra e venda da moeda em corretoras de câmbio, trocar o dólar pela moeda no país de destino é mais econômico do que comprar alguma das moedas sul-americanas ainda no Brasil.

Em um levantamento, considerando a cotação do dólar comercial em R$ 4,36, o portal verificou que a economia em levar a moeda americana chega a R$ 1,6 mil na Argentina, caso o turista leve US$ 1 mil. No Chile e no Peru, é possível economizar quase R$ 600.

A pesquisa utiliza o melhor preço encontrado pelo Melhor Câmbio para venda do dólar nas casas credenciadas de São Paulo. Confira:

Compra de 1 mil dólares em São Paulo – R$ 4.528

Colômbia

• Compra da moeda do outro país no Brasil – COP 3.002.652,52

• Recebimento da moeda local pela troca de dólares – COP 3.220.000,00

• Economia de levar dólar – COP 217.347,48 ou R$ 327,76 (7,24%)

Uruguai

• Compra da moeda do outro país no Brasil – UYU 33.523,36

• Recebimento da moeda local pela troca de dólares – UYU 37.000,00

• Economia de levar dólar – UYU 3.476,64 ou R$ 469,59 (10,37%)

Peru

• Compra da moeda do outro país no Brasil – PEN 2.997,88

• Recebimento da moeda local pela troca de dólares – PEN 3.370,00

• Economia de levar dólar – PEN 372,12 ou R$ 562,05 (12,41%)

Chile

• Compra da moeda do outro país no Brasil – CLP 700.928,79

• Recebimento da moeda local pela troca de dólares – CLP 793.000,00

• Economia de levar dólar – CLP 92.071,21 ou R$ 594,78 (13,14%)

Argentina

• Compra da moeda do outro país no Brasil – ARS 44.822,81

• Recebimento da moeda local pela troca de dólares – ARS 61.000,00

• Economia de levar dólar – ARS 16.177,19 ou R$ 1.634,22 (36,09%)