Inscrições abertas para curso gratuito de TI da Prefeitura de São Paulo

O StarTI, curso gratuito de Tecnologia da Informação e Comunicação oferecido pela Prefeitura de São Paulo, abriu 450 vagas para aulas presenciais no primeiro semestre. O programa de capacitação é exclusivo para jovens entre 15 e 29 anos.

As disciplinas oferecidas são Introdução à Programação Web; Montagem e Manutenção de Computadores e Atendimento ao Cliente por meio da plataforma Zendesk. As aulas são mantidas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, através da Fundação Paulistana e o Instituto da Oportunidade Social.

São 14 turmas por bimestre para as aulas em Santana, Zona Norte de São Paulo, e quatro turmas por bimestre em Santo Amaro, na Zona Sul. Os encontros ocorrem de segunda a sexta, e é possível optar entre os períodos manhã, tarde ou noite.

Ao todo, o curso dura 160 horas. Para atender o público vulnerável da cidade e garantir a frequência dos alunos, o StarTI se propõe a arcar com os custos de transportes de até 20% dos participantes – aqueles que comprovarem renda per capita familiar de até 25% do salário mínimo.

Ao final do curso, os alunos receberão certificados e poderão participar do Programa IOS de Oportunidades, onde terão a chance de se candidatar às vagas de trabalho das empresas parceiras do programa.

Como se inscrever

Para participar, o interessado deverá comparecer à sede do IOS, localizada em Santana, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, ou à EMEFM Professor Linneu Prestes, em Santo Amaro, das 10h às 19h. É necessário apresentar RG; CPF; CPF dos pais ou responsáveis (menores de idade); comprovante de escolaridade; comprovante de residência (conta de água, luz e telefone – levar os três) e comprovante de renda de todos os moradores da residência. Pessoas com deficiência devem levar laudo médico atualizado.

Serviço

Programa StarTI

Inscrições até 27 de fevereiro

Horário de atendimento das inscrições: 9h às 17h em Santana (Av. Gal. Ataliba Leonel, 245) e das 10h às 19h em Santo Amaro (Av. Adolfo Pinheiro, 511).

Início das aulas: 2 de março.

Para dúvidas, contatar pelo WhatsApp: 11 97343-9010 (Santana) ou 11 99674-2986 (Santo Amaro).