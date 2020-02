Confira a cotação do dólar, euro e bitcoin em tempo real nesta quarta, 19 de fevereiro

O dólar fechou em alta de 0,66%, a R$ 4,358 na venda, deixando para trás o recorde nominal anterior, de R$ 4,3506, alcançado na quarta-feira da semana passada.

A moeda americana ganhou força diante de preocupações sobre os impactos do coronavírus na economia global após a Apple ter afirmado que não vai mais cumprir sua estimativa de receita para o primeiro trimestre por causa da epidemia. Com uma queda de 1,83% nas ações, a Apple perdeu ontem US$ 26 bilhões em valor de mercado.

“O alerta da Apple lança uma sombra de desconfiança sobre os resultados de outras empresas americanas com atividades na China”, disse Rafael Bevilacqua, estrategista-chefe da Levante.

Turismo vai a R$ 4,81

Nas casas de câmbio, por volta das 19h30, o dólar era negociado entre R$ 4,79 e R$ 4,81 no cartão pré-pago, segundo levantamento do site Melhor Câmbio. Em espécie, custava entre R$ 4,57 e R$ 4,60.

Acompanhe as cotações das moedas em tempo real:

Dólar

Euro

Bitcoin