Chuva: CGE alerta sobre pontos de alagamento em São Paulo nesta quarta

A chuva que cai sobre São Paulo na tarde desta quarta-feira (19) provocou um estado de atenção para a possibilidade de alagamentos na capital.



O Córrego Ipiranga, na subprefeitura do Ipiranga, começou a transbordar por volta das 16h27. A região da Rua Leonor Kaupa e o bairro estão em estado de alerta para alagamentos.

Já são seis pontos de alagamento na capital paulista. Na Zona Sul, ouvintes da BandNews FM relatam pontos intransitáveis na Avenida 23 de Maio, no sentido do Aeroporto de Congonhas. Segundo o CGE, não há pontos intransitáveis no momento.

Nos municípios de São Bernardo do Campo, Diadema e Santo André, também chove forte, com lento deslocamento.

Segundo previsão dos meteorologistas do CGE da Prefeitura de São Paulo, as próximas horas seguem com chuvas isoladas de até forte intensidade com potencial para formação de alagamentos, descargas elétricas e lento deslocamento.

Estão em estado de atenção para alagamentos, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas: