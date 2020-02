37 milhões ainda podem sacar até R$ 998 do FGTS

Dos 96 milhões de trabalhadores que tiveram até R$ 998 liberados para saque imediato da conta do FGTS, 37 milhões, ou 38% do total, ainda não retiraram o dinheiro. São R$ 15,1 bilhões disponíveis, segundo levantamento feito pela Caixa até o último dia 14.

Os saques começaram a ser liberados em setembro de 2019. Inicialmente, era possível sacar até R$ 500 de cada conta ativa ou inativa. Depois, o governo permitiu que trabalhadores que tivessem, em 24 de julho de 2019, até R$ 998 por conta retirassem a totalidade do saldo.

O pagamento seguiu um cronograma de acordo com o aniversário do trabalhador. Mas todos ainda podem retirar o dinheiro até o dia 31 de março, independentemente do mês em que nasceu.

Ninguém é obrigado a sacar o dinheiro. Caso esse ele não seja retirado, o valor volta para a conta do FGTS com atualização monetária e juros correspondentes ao período.

Os correntistas da Caixa, que tiveram os valores automaticamente depositados na conta poupança, têm até o dia 30 de abril para informar ao banco que preferem manter o dinheiro no fundo.

No ano passado, as contas do FGTS renderam 6,18%, correspondentes aos juros fixos de 3% ao ano mais TR e a distribuição de 100% do lucro líquido do fundo. O ganho superou o rendimento da poupança, de 4,34%.

Não precisa ir à agência

Além de lotéricas, terminais de autoatendimento e agências, agora é possível solicitar o saque pelo aplicativo FGTS. A Caixa anunciou nesta semana uma atualização no app para que o trabalhador indique um banco para receber os valores, sem custos.

A atualização do aplicativo gratuito já está disponível para dispositivos Android. A nova versão para IOS será lançada nos próximos dias.