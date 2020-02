Vídeo mostra metrô circulando com porta aberta na zona leste de São Paulo

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra um trem da linha 3-Vermelha do Metrô de São Paulo circulando com a porta aberta. O caso ocorreu na noite de segunda-feira (17), no sentido da estação Corinthians-Itaquera.

De acordo com o Metrô, a composição deixou a estação Artur Alvim com destino ao ponto final da linha na zona leste com a porta fechada, mas o equipamento reabriu. Nas imagens, feitas por um passageiro, o trem está com poucas pessoas e ninguém estava de pé na região da porta aberta.

Ao chegar na estação Corinthians-Itaquera, o trem foi recolhido ao pátio. Técnicos do Metrô farão uma vistoria para entender se houve falha humana ou mecânica. Assista o vídeo: