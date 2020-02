Viaduto Alcântara Machado volta a ser interditado no sentido centro

O viaduto Alcântara Machado, que liga a zona leste ao centro de São Paulo, está fechado no sentido centro desde as 22h de segunda-feira (17). A estrutura passa por obras após um incêndio em setembro do ano passado.

A interdição, de acordo com a Siurb (Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras), vai permitir o macaqueamento da estrutura para a substituição de quatro juntas de dilatação. A reabertura da pista está prevista para as 5h de quinta-feira (20).

Os motoristas que passam pela região – a via é uma das principais ligações da zona leste para o resto da cidade – terão dois bloqueios, segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego): na avenida Alcântara Machado, altura da rua Doutor Siqueira Cardoso, e no viaduto, na altura da rua Conselheiro Lafaiete.

A alternativa para quem não pode desviar muito o caminho é seguir pela pista local da avenida Alcântara Machado e usar a rua Placidina para retomar à pista expressa após o bloqueio. O caminho tem sinalização e funcionários da CET para orientação.

Outras vias recomendadas para deixar a zona leste em direção ao centro são as avenidas Paes de Barros, Rangel Pestana, Celso Garcia, Salim Farah Maluf, além da rua da Mooca e da marginal Tietê. Quando liberado, o viaduto seguirá recebendo apenas veículos leves, sendo a circulação de caminhões e ônibus articulados proibida.