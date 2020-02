Ministério da Justiça deflagra operação contra pedofilia em 12 estados

O Ministério da Justiça e Segurança Pública deflagrou na manhã desta terça-feira (18) a operação Luz na Infância 6, com o objetivo de identificar autores de crime de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. A ação envolve as polícias civis de 12 estados brasileiros e agências de aplicação da lei de quatro países.

Na 6ª fase da operação, foram cumpridos 112 mandados de busca e apreensão de arquivos com conteúdo relacionado a crimes de exploração sexual contra menores. A ação ocorreu nos estados de Alagoas, Acre, Ceará, Rio de Janeiro, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Piauí e Santa Catarina. O ministério também conta com o apoio de agências da Colômbia, Estados Unidos, Paraguai e Panamá.

Só em São Paulo, foram cumpridos 27 mandados de busca e apreensão. De acordo com a Record TV, um professor foi preso. A pena para quem armazena esse tipo de conteúdo é de 1 a 4 anos de prisão. Já condenados por compartilhar vídeos e imagens de menores em contexto sexual tem pena prevista de 3 a 6 anos e, em caso de produção, a pena varia de 4 a 8 anos.