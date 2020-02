Ônibus para o aeroporto de Congonhas ganha espaço para malas

A linha 609J/10 Aeroporto – Metrô São Judas, que liga a estação da linha 1-Azul ao aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital, ganhou, desde domingo (16), veículos com espaço reservado para bagagens e sem catraca, facilitando o embarque e acomodação de passageiros que saem com malas de Congonhas.

Além disso, segundo a SPTrans, a linha foi remodelada, passando a ter mais viagens e menor intervalo entre os ônibus.

Além do espaço para as malas, os passageiros da linha terão wi-fi nos ônibus, que contarão ainda com acessibilidade e ar-condicionado.