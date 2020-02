FGTS: 37 milhões ainda não sacaram até R$ 998 de contas

Dos 96 milhões de trabalhadores que tiveram até R$ 998 liberados para saque das contas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), 37 milhões ainda não retiraram o dinheiro. São R$ 15,1 bilhões disponíveis, segundo boletim da Caixa Econômica Federal.

Os saques começaram a ser liberados em setembro do ano passado. Inicialmente, foram liberados R$ 500 por conta ativa ou inativa. Depois, o governo liberou que pessoas com até R$ 998 por conta retirassem a totalidade do saldo.

Os trabalhadores têm até o dia 31 de março para retirar o dinheiro, independentemente do mês em que nasceu. Caso esse dinheiro não seja retirado, ele volta para a conta do FGTS com atualização monetária e juros correspondentes ao período.

