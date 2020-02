Dupla Sena: veja os números sorteados nesta terça-feira

O concurso 2.052 da Dupla Sena vai pagar nesta terça-feira (dia 18) um prêmio de R$ 4,2 milhões ao apostador que acertar as seis dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal para o primeiro ou segundo sorteio.

Os números sorteados para a Dupla Sena nesta terça-feira são:

1º Sorteio

08, 12, 41, 46, 49, 50

2º Sorteio

01, 06, 07, 15, 17, 26

Não houve ganhadores no último sorteio da Dupla Sena, sábado passado, mas 14 apostadores fizeram a quina no primeiro sorteio e quinze no segundo. Eles levaram para casa, respectivamente, R$ 5.710,75 e R$ 4.797,03.

