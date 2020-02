Covas quer lançar edital de concessão de cemitérios em São Paulo neste semestre

A prefeitura pretende lançar ainda neste semestre o edital de concessão dos cemitérios da cidade de São Paulo. O objetivo é coibir a violação de jazigos.

Ao comentar reportagem da rádio Bandeirantes sobre queixas de violações de túmulos, o prefeito Bruno Covas (PSDB) admitiu que o serviço é ruim. "É um dos piores ou o pior serviço prestado pela prefeitura de São Paulo", disse.

Veja também:

Ministério Público pede transferência de Adélio Bispo, esfaqueador de Bolsonaro

Suspeita teria pesquisado local onde família foi encontrada morta no ABC

Para ele, além do ganho financeiro com a concessão, a população também sairá no lucro. Covas adiantou que os vencedores da concessão poderão construir crematórios, além de administrar os equipamentos do serviço funerário que já existem.

Vandalismo nos cemitérios

A rádio Bandeirantes continua recebendo diversas reclamações de familiares de sepultados sobre furtos de peças em túmulos. Um dos alvos mais frequentes é o Cemitério São Paulo, na zona oeste.

Em nota, além de admitir a possibilidade de contratação da empresa de segurança, a prefeitura lembra que a proteção dos cemitérios é feita em parceria com a GCM (Guarda Civil Municipal).

Diz também que outra medida que pode ser adotada é a recomposição dos arames em toda a extensão dos muros dos cemitérios.