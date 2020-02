Corpo é encontrado em chafariz da praça da Sé

Um homem foi encontrado morto dentro de um chafariz da praça da Sé, centro de São Paulo, no fim da tarde de segunda-feira (17). Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), uma equipe da Polícia Militar passava pelo local por volta das 17h quando viu o corpo.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para retirar a vítima. Em nota, a secretaria estadual afirmou que o caso foi registrado no 1º DP (Sé) e as circunstâncias da morte estão sendo investigadas.

A identidade e idade do homem não foram reveladas e seu corpo não apresentava marcas de violência.

