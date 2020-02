Ciclistas protestam contra restrição de horários de treinos na USP

Ciclistas realizam um protesto na manhã desta terça-feira (18) contra a restrição de horários de treinos na USP (Universidade de São Paulo), na cidade universitária, zona oeste da capital paulista.

De acordo com a TV Globo, cerca de 100 ciclistas se reuniram em frente ao prédio da reitoria da universidade com cartazes nas mãos. Eles pedem mais diálogo com a direção e a ampliação dos horários dos treinos.

No ano passado, a USP restringiu os dias e horários permitidos para treinos esportivos no campus. Só é permitido circular de bicicleta de segunda à sábado, das 4h30 às 6h30. Também são proibidos treinos com mais de quatro ciclistas. Na época, a universidade justificou a medida citando ocorrências registradas pela guarda do campus, como quedas, atropelamentos e colisões envolvendo bicicletas.