Colisão entre dois trens deixa 47 feridos no Metrô de Recife

Um acidente envolvendo dois trens do Metrô de Recife, na manhã desta terça-feira (18), deixou 47 pessoas feridas. De acordo com a CBTU (Companhia Brasileira de Trens Urbanos), responsável pelo modal, uma das composições estava parada em uma estação quando outra chegou e não parou a tempo.

A colisão ocorreu no início da manhã na plataforma da estação Ipiranga, parte da linha Centro, que teve a circulação paralisada sem previsão de retorno. Os feridos foram levados para hospitais na região – os resgates foram finalizados às 9h.

Equipes da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) atenderam a ocorrência. A CBTU afirmou que vai investigar as causas do acidente para entender se houve falha humana ou mecânica.

Ambos os trens ficaram danificados após o choque. O serviço de ônibus foi reforçado na região para atender a demanda. O custo da passagem do metrô em Recife é de R$ 3,70 – valor terá aumento para R$ 4 a partir de 7 de março.