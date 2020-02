Cate tem 4,9 mil vagas de emprego abertas em São Paulo

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho começa a semana com 4.925 vagas de emprego na capital.

Na distribuição por região, a Zona Sul apresenta o maior número de oportunidades, com 312 vagas, seguida pela região Leste com 301. A região Central apresenta 272 ofertas de emprego e a região norte dispõe de 156. Já a Zona Oeste da cidade conta com 147 possibilidades de contratação.

Todas as oportunidades de emprego podem ser consultadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, em qualquer uma das 24 unidades do Cate. É necessário apresentar RG, CPF, número do PIS e carteira de trabalho.