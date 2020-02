USP vai estudar como brasileiros comem em cada região

O Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde (Nupens), da Faculdade de Saúde Pública (FSP) da Universidade de São Paulo (USP), pretende conduzir uma pesquisa de dez anos de duração para mapear os habitos alimentares da população brasileira.

O estudo pretende conversar com pessoas de todas as regiões do País para identificar características da alimentação brasileira que aumentam ou diminuem o risco de doenças muito frequentes, como obesidade, diabete, hipertensão, doenças do coração e câncer.

Descobrir perfis de alimentação permite o reconhecimento da importância de certos padrões em proteger populações de doenças e promover a saúde. “A alimentação é determinada pela cultura, história e hábitos das pessoas”, explica Maria Laura Louzada, professora do Departamento de Nutrição da FSP e pesquisadora do Nupens.

“Por isso, é muito importante estudar qual é o padrão alimentar dos brasileiros. Além de descobrir quais as características desse padrão, que possui variação regional e que vai proteger a saúde dos próprios brasileiros”, acrescenta.

A pesquisa se propõe a ser o maior estudo de acompanhamento de pessoas já realizado no Brasil, visando acompanhar ao menos 200 mil pessoas ao longo de uma década.

Como participar

Totalmente virtual e com cadastro feito no site nutrinetbrasil.fsp.usp.br, qualquer brasileiro acima de 18 anos, residente nas 27 unidades da Federação, pode participar.

É preciso realizar um cadastro com seus dados pessoais, e então responder um questionário que coletará informações como alimentação do dia anterior, histórico de doenças e escolaridade. A pesquisadora Maria Laura Louzada garante que não é preciso se preocupar com a coleta de dados, que ficarão armazenados sob absoluto sigilo.