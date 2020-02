Prefeitura de SP lança últimos editais para vistorias de pontes e viadutos

Mais de um ano depois da queda do viaduto na marginal Pinheiros, zona oeste de São Paulo, a prefeitura lançou os últimos quatro editais de licitação para contratação de laudos técnicos das pontes e viadutos da cidade.

Segundo a Siurb (Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras), 103 estruturas vão passar por avaliação. Caso sejam constatados problemas, a pasta pode lançar novos editais de contratação de empresas para obras nos locais.

Após checagem em parte das construções, a prefeitura solicitou, via contratos emergenciais, a produção de laudos estruturais de 20 elevados a custo de R$ 37,9 milhões. Deles, 12 tiveram obras de manutenção.

A abertura das propostas das quatro últimas licitações acontecerá em diferentes dias. Uma proposta com 13 endereços será aberta 27 de março, outros 12 locais no dia 30, mais 11 no dia 31 e, por último, 16 locais no dia 1º de abril. O edital prevê que os laudos devem ser entregues em até 150 dias.

Em novembro de 2018, a Siurb lançou licitação para contratar laudos de 33 pontes e viadutos da capital. Seis dias depois, cedeu o viaduto da marginal Pinheiros, que fechou trechos da via expressa por quatro meses. Após o acidente, o TCM (Tribunal de Contas do Município) concordou com a contratação dos laudos estruturais por dispensa de licitação para casos emergenciais.

Três obras emergenciais ainda estão em andamento: no viaduto Alcântara Machado, na ponte Cidade Jardim e pontilhão do córrego Três Pontes. Ainda segundo a prefeitura, as vistorias serão concluídas em março, abril e maio, respectivamente. Clique aqui para ver todas as pontes e viadutos que participam da licitação.