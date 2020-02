ID Estudantil: MP que cria carteirinha digital perde validade

A medida provisória que criou a carteirinha estudantil do Ministério da Educação, chamada de ID Estudantil, perdeu a validade no domingo (16). Isso acontece porque o tema não entrou em votação no Congresso Nacional.

Entretanto, quem tirou a carteirinha poderá continuar usando até dezembro. O documento dá acesso à meia-entrada em eventos culturais e esportivos.

Veja também:

Pré-Carnaval alegra milhares em São Paulo, mas é marcado por violência

Cai para três número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil

Como a MP não foi votada, a ID Estudantil não poderá mais ser expedida a partir desta segunda-feira (17). A alternativa será recorrer às entidades estudantis ou instituições de ensino que já emitiam o documento.

Por lei, o governo não pode apresentar outra medida provisória sobre o mesmo tema até o final do ano.