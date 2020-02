Nubank faz ação para coibir golpe da troca de cartão no Carnaval

O golpe da troca de cartões é o mais comum no Carnaval, de acordo com a Febraban (Federação Brasileira de Bancos). Para tentar evitar esse tipo de problema, o movimento "#FantasieSeuCartão" distribuirá adesivos para que os foliões personalizem seus cartões e possam identificá-los mais facilmente durante a festa.

Os adesivos personalizados serão distribuídos gratuitamente durante a quinta-feira (20) na sede da Nubank no bairro Pinheiros – rua Capote Valente, número 39. Usuários de qualquer banco podem personalizar seus cartões, independentemente da bandeira. Os adesivos são limitados e estarão disponíveis a partir das 9h.

Durante o Carnaval, é comum que o golpista se passe por vendedor ambulante e se aproveite de um momento de distração do folião. Ao entregar a maquininha, ele presta atenção na senha digitada, ou faz a vítima colocar a senha no campo do valor da compra. Em seguida, troca o cartão por outro parecido.

A troca só é percebida quando a pessoa tentar usar o cartão novamente. Outra fraude frequente é o golpista digitar o valor errado na maquininha, elevando uma compra de R$ 5, por exemplo, para R$ 50, R$ 500 ou até R$ 5 mil.

A Nubank também aconselha que os foliões personalizem os cartões com desenhos ou textos feitos com caneta de ponta de feltro. Além disso, os adesivos tem que ser removíveis e sem alto relevo, para não ter problema na hora de inserir na maquininha.