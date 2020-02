Container da Bike Anjo é furtado no largo da Batata

Rede de ciclistas que oferece aulas gratuitas para iniciantes e realiza outras atividades de incentivo ao uso das magrelas, a Bike Anjo registrou no domingo (16) o arrombamento de seu container – localizado no largo da Batata, na zona oeste da capital – e o furto de bicicletas e ferramentas.

Segundo a entidade, o prejuízo ainda estava sendo calculado, mas ao menos 19 bicicletas dobráveis e seis bicicletas aro 24/26 foram furtadas, além de todas as ferramentas. Uma vaquinha virtual foi criada na internet para arrecadar recursos.

Veja também:

Cai para três número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil

Sem horário de verão, celulares atrasam relógio em uma hora; veja como ajustar

O crime foi percebido no domingo. “Ainda não temos maiores detalhes sobre o ocorrido e já estamos tomando as medidas legais cabíveis na tentativa de diminuir os danos causados”, afirmou a ONG em nota. O Bike Anjo reclamou que a estrutura montada pela Subprefeitura de Pinheiros para o Carnaval favoreceu a ação criminosa, pois "isolou nosso container com tapumes metálicos, dificultando a vigilância e o cuidado com o nosso espaço."

Procurada pelo Metro Jornal, a prefeitura disse que o largo da Batata e do Batatinha estão sendo utilizados como centro operacional do município, da PM (Polícia Militar), da GCM (Guarda Civil Metropolitana), da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) e demais órgãos de apoio. "A ZAE (Zona de Atenção Especial) foi implantada com o objetivo de evitar a aglomeração de pessoas no local", diz a nota.