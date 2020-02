Troca de cartões é o golpe mais comum no Carnaval

Os foliões devem ficar atentos ao usar cartões de crédito ou débito em eventos com aglomerações de pessoas no Carnaval. Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), o golpe da troca do cartão é o mais comum neste período do ano.

O golpista se passa por vendedor ambulante e se aproveita de um momento de distração do folião. Ao entregar a maquininha, ele presta atenção na senha digitada, ou faz a vítima colocar a senha no campo do valor da compra. Em seguida, troca o cartão por outro parecido. A troca só será percebida quando a pessoa tentar usar o cartão.

“Fique sempre atento ao seu cartão e confira a devolução. Veja se os números da sua senha estão aparecendo na tela quando você a digita: isso não pode acontecer; lembre-se que o campo de senha mostra apenas asteriscos”, alerta Adriano Volpini, diretor da comissão de prevenção a fraudes da Febraban, que divulgou vídeos nas suas redes sociais alertando sobre golpes nesta época do ano.

Outra fraude frequente é o golpista digitar o valor errado na maquininha, elevando uma compra de R$ 5, por exemplo, para R$ 50, R$ 500 ou até R$ 5.000.

Também é muito comum neste período do ano o golpe da dupla operação, quando o “vendedor” finge que seu cartão não passou e, com outra maquininha, cobra novamente o mesmo valor.

Celular com app do banco

Também é importante o cliente avisar o banco sobre o roubo, furto ou perda do celular. “Assim, a instituição financeira poderá bloquear a conta e impedir que os bandidos realizem qualquer operação”, afirma Volpini.

A vítima de golpe deve registrar boletim de ocorrência e entrar em contato com o banco para contestar o débito. “Lembre-se de anotar todos os protocolos e guardar os documentos que podem ser usados como provas”, diz o Idec (Instituo Brasileiro de Defesa do Consumidor). Se o banco se negar a devolver os valores, o cliente pode registrar reclamação em um órgão de defesa do consumidor e buscar a Justiça.

Folia com segurança

Confira as dicas para evitar cair em golpes