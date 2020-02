Carnaval em SP: unidades do Detran fecham na próxima segunda e terça-feira

As unidades do Detran em São Paulo estarão fechadas nos dias 24 e 25 de fevereiro (segunda e terça-fera) em função das comemorações do Carnaval.

O atendimento será retomado normalmente na quarta-feira de cinzas (dia 26), a partir das 12h.

As unidades do Poupatempo que oferecem serviços ligados à autarquia também seguirão o mesmo calendário durante o Carnaval.

A partir da quinta-feira (dia 27), todas as unidades passam a funcionar em horário normal.

Mais informações no site www.detran.sp.gov.br.