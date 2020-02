Tábuas de madeira em avenida Escola Politécnica preocupam motoristas

Um revestimento de madeira em dois buracos abertos na avenida Escola Politécnica preocupa os motoristas que passam pela região. Segundo a Prefeitura de São Paulo, as tábuas estão em trecho que acaba de ser recapeado e auxiliam no nivelamento do piso.

Sem sinalização, porém, os motoristas não sabem se podem ou não passar por cima do buraco tapado com a madeira e acabam desviando, alguns em cima da hora. As manobras perigosas aumentam o risco de acidentes no local.

A promessa do município, segundo nota da Secretaria das Subprefeituras, é de que os pedaços de mateira sejam retirados na medida em que as obras forem concluídas. "O local está recebendo obra de recapeamento. O trecho 1 foi concluído em julho de 2019, e o trecho 2 está em execução."

