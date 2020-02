Previsão do tempo: Verão 'retorna' a São Paulo com temperatura alta e chuvas nesta segunda

As condições típicas de verão, com altas temperaturas e chuvas fortes no fim de tarde, retornam a São Paulo nesta segunda-feira (17), mesmo com passagem de uma frente fria pelo litoral.

A temperatura aumenta gradativamente a partir da manhã, que começa com nuvens e temperatura por volta dos 20°C.

Antes do meio-dia, porém, os termômetros já começam a registrar 31°C.

As pancadas de chuva chegam no fim da tarde e início da noite, com umidade do ar acima dos 38%.