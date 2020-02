Jovem em alta velocidade destrói Porsche e interdita trânsito na Zona Sul de São Paulo

Um rapaz de 20 anos em alta velocidade arrebentou um carro de luxo (Porsche Cayenne) na ponte Cidade Jardim, na Zona Sul de São Paulo. O trânsito precisou ser fechado no local pela manhã deste domingo para reparos e remoção do veículo.

O Portal da Band constatou no local que uma equipe da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) tentava arrumar um dos pilares de sustentação de uma das placas de informação, que foi danificado no acidente. Equipes também retiravam galhos de árvore do local e recolhiam pedaços do veículo.

O motorista seguia em direção ao Morumbi. O jovem sofreu apenas escoriações e foi socorrido consciente ao Hospital Albert Einstein, na Zona Sul.