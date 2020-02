'É bom vê-lo caminhando pela rua', diz Papa Francisco a Lula

O papa Francisco disse ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva que está "contente" em poder vê-lo "caminhando pela rua".

A declaração está em um vídeo divulgado pelo Instituto Lula neste sábado (15), dois dias depois da reunião entre o líder católico e o ex-mandatário no Vaticano.

"Agradeço seu gesto de vir. Agradeço muito. E estou contente em poder vê-lo caminhando pela rua", disse Francisco a Lula. O encontro foi intermediado pelo presidente da Argentina, Alberto Fernández, que esteve no Vaticano no fim de janeiro, e não constava da agenda oficial do Papa.

A reunião teve caráter privado e ocorreu na Casa Santa Marta, residência oficial do Pontífice. Segundo Lula, a conversa girou em torno da desigualdade social e da proteção do meio ambiente.

"Há muito tempo eu tinha vontade de discutir com o Papa a questão da desigualdade e de tentar mostrar as experiências bem-sucedidas das políticas de combate à desigualdade e à fome no Brasil", afirmou o ex-presidente no encontro com Francisco.