Cheia do Paraíba do Sul rompe dique em São João da Barra

A cheia do Rio Paraíba do Sul provoca o rompimento do dique São João, em São João da Barra, no Norte Fluminense.

De acordo com a Prefeitura, a estrutura que se rompeu na noite do último sábado (15), fica próxima à Estrada do Poço, no Bairro de Fátima.

Ainda de acordo com a Prefeitura, equipes da Defesa Civil já estavam monitorando a área por conta do nível elevado do rio, quando ocorreu o rompimento.

Um homem foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após buscar abrigo em uma árvore.

Não há registro de desalojados.