Carnaval 2020: São Paulo coloca 94 blocos na rua neste domingo, 16 de fevereiro

São Paulo vai ter 94 blocos pelas ruas neste domingo, no segundo dia oficial do Carnaval 2020.

Destaque para o megabloco Acadêmicos do Baixa Augusta, que fará uma homenagem a cantora Elza Soares, na região central.

Na Avenida Pedro Alvares Cabral, o Monobloco vai se apresentar a partir da 14h, na altura do Ibirapuera.

Uma das atrações mais esperadas desse ano, o DJ Alok, pela primeira vez vai agitar o pré-carnaval paulista, às 14h, na Faria Lima.

Tem também Claudia Leitte e Ludmila no Sambódromo do Anhembi, com entrada gratuita, a partir do meio dia.

Ao todo, neste fim de semana serão 217 blocos em todas as regiões de São Paulo.

A estimativa é de que 15 milhões de pessoas passem pelas ruas da capital até 1º março, no pós carnaval.

A acompanha agora o Folia de Bonequis, bloco infantil que desfila na Vila Mariana.