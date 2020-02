Previsão do tempo: São Paulo tem domingo quente

Gostou do calor do sábado na cidade de São Paulo? Se prepare porque neste domingo (16) o clima não deverá ser muito diferente. De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), órgão vinculado à prefeitura, o dia terá condições típicas de verão.

Isso quer dizer: calor, entrada de brisa marítima e pancadas de chuva isoladas no fim da tarde. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as temperaturas devem ficar entre 19°C e 32°C. O nascer do sol é previsto para as 5h55 e o pôr do sol para 18h45.

Com a brisa marítima, os índices de umidade do ar ficam mais elevados, variando entre 40% e 95%. Nos períodos mais quentes, é recomendado hidratar-se mais – e, se for de cerveja no bloco de Carnaval, alterne com a água!

O CGE afirma ainda que as pancadas de chuva devem ocorrer de forma isolada, mas sem uma região preferencial para começarem.