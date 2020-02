Metrô: estações da linha 15-Prata fecham neste domingo até 15h

As estações da linha 15-Prata do Metrô de São Paulo estarão fechadas neste domingo (16) até as 15h. Segundo a empresa, serão realizados testes no sistema de controle dos trens que opera no monotrilho.

O objetivo é que o novo sistema possa melhorar a circulação e a regularidade dos trens, diminuindo a distância entre as composições e, com isso o intervalo entre elas nas plataformas. Com a melhor movimentação dos trens, o Metrô pretende colocar mais composições circulando simultaneamente.

Enquanto as estações estiverem fechadas, ônibus gratuitos da Operação Paese (Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência ) farão o translado entre Vila Prudente e São Mateus, passando por todas as estações atendidas pela linha.

O Metrô irá informar sobre as alterações por mensagens sonoras, cartazes e posts nas redes sociais. Funcionários ajudarão a encaminhar passageiros que queiram usar a linha 15-Prata para os ônibus do Paese. Das 15h à meia-noite, a linha opera normalmente.