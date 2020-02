Carnaval em São Paulo: aplicativo facilita chegada aos blocos

A cidade de São Paulo terá, durante o Carnaval de rua, 678 desfiles de blocos. A programação começa neste sábado (15) e domingo (16), com 217 eventos que esquentam o feriado, no dia 25. Com tantas opções, é comum que os foliões saiam de um bloco e comecem a procurar outras opções perto ou em alguma das 32 subprefeituras da cidade.

Para ajudar na locomoção pelo transporte público, carro de aplicativo ou táxi, o celular é um grande aliado – usando com cuidado e atenção, claro! O aplicativo Quicko, por exemplo, concentra informações de todos os blocos de rua do Carnaval de São Paulo, como endereços, trajetos, horários, perfil das músicas e público alvo.

Ao selecionar um desfile, o programa dá o melhor caminho já considerando os desvios das linhas de ônibus e possíveis bloqueios para a passagem das folias. No feriado prolongado do Carnaval, entre 22 e 26 de fevereiro, a startup também vai distribuir cinco mil doleiras para o público guardar dinheiro, cartões e documentos. É preciso ter o app baixado para retirar o brinde.

