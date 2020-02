'Barracão' no largo da Batata terá brindes, espaço para descanso e ação de reciclagem

O largo da Batata, na zona oeste, é um dos principais pontos de concentração do Carnaval de São Paulo. Neste domingo (16), por exemplo, pela avenida Brigadeiro Faria Lima, desfilam blocos como o do DJ Alok, o Sargento Pimenta, com versões de Beatles e o carioca Bangalafumenga.

Sendo a estação Faria Lima, localizada no largo, ponto importante de acesso para a festa, um 'barracão' foi montado na região com diversas ações. Uma delas, chamada "Estação Malwee – Sou Resíduo Zero", tem o objetivo de conscientizar o público sobre a coleta seletiva e a reciclagem.

No espaço, os foliões poderão descartar resíduos de forma correta e aproveitar diversas atrações. Os materiais coletados terão reciclados e, os orgânicos, terão descarte apropriado.

Durante todo o Carnaval, também serão distribuídos brindes como glitter biodegradável, bonés e pochetes. O espaço conta ainda com banheiros, lounges de descanso, ativações de marcas, bares e áreas gastronômicas. Além deste fim de semana, o Barracão do Carnaval funciona dos dias 22 a 25 de fevereiro, durante o feriado prolongado, e no fim de semana dos dias 29 de fevereiro e 1º de março, sempre das 10h às 19h.

Estação Malwee – Sou Resíduo Zero

Local: Barracão do Carnaval – Rua Fernão Dias, 640 – Pinheiros

Datas: 15 e 16/2 || De 22 a 25/02 || 29/02 e 1/3 de 2020

Horário: Das 10h às 19h