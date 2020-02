Paulista e Sumaré ficam abertas para carros em domingos com blocos e no Carnaval

As avenidas Paulista, no centro de São Paulo, e Sumaré, na zona oeste, ficarão abertas para carros nos domingos dos dias 16 e 23 de fevereiro e 1º de março, além do dia 25 de fevereiro, data em que é comemorado o Carnaval.

O programa Ruas Abertas, que prevê o bloqueio de vias para veículos motorizados, foi suspenso nas duas avenidas para a celebração do feriado e coincide com datas de blocos de rua de São Paulo.

Veja também:

Rodízio e Zona Azul serão suspensos durante o Carnaval

Carnaval em São Paulo: aplicativo facilita chegada aos blocos

De acordo com a prefeitura, a medida busca "preservar a fluidez do tráfego, vias de acesso e rotas de eventuais emergências durante o período do Carnaval de Rua 2020".

De acordo com a SMSUB (Secretaria Municipal das Subprefeituras), as demais vias integrantes do Ruas Abertas fecham para carros e abrem para pedestres e ciclistas aos domingos e feriados, das 10h às 16h. São elas:

• Rua São Luiz Gonzaga – Praça Com. Alberto de Souza

Entre rua Benjamin Pereira e avenida Jaçanã

• Rua Cássio de Almeida

Entre avenida Guilherme Gotching e rua Cel. Jordão

• Avenida Koshun Takara – sentido centro

Entre rua Doutor Araújo de Castro e rua Francisco Arcuri

• Rua Professor Onésimo Silvaira

Entre avenida Amador Aguiar e rua Jairo de Almeida Machado

• Rua Salvador Albano e avenida Piero Trica

Entre estrada Cel. José Gladiador e rua Leopoldo de Passos Lima

• Avenida José da Natividade Saldanha

Entre rua Luis k.k. Freire e rua Paulo Garcia Aquiline

• Rua Benedito Galvão e praça Albino F. Figueiredo

Entre avenida Taubaté e rua Apetiribu

• Rua Aida

Entre rua Aurivende e rua Lício de Miranda

• Rua Luis Pereira da Silva

Entre rua Mons. João José Azevedo e rua João Manoel Matos

• Avenida Vereador Abel Ferreira

Entre avenida Reg. Feijó e rua Jacob Fath

• Rua Terezinha do Prado Oliveira e rua José Pedro de Borba

Entre estrada da Colônia e rua Nacip Haydan[

• Avenida Milene Elias

Entre avenida Boturussu e rua Ouvídio Lopes

• Rua Monte Camberela