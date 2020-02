Rodízio e Zona Azul serão suspensos durante o Carnaval

O rodízio será suspenso para veículos de passeio e caminhões nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro, por causa do Carnaval.

A Zona Azul será suspensa nos bolsões internos e em vias no entorno do parque Ibirapuera no próximo fim de semana (15 e 16 de fevereiro), nos dias de Carnaval (22, 23, 24 e 25 de fevereiro) e também no pós (29 de fevereiro e 1º de março). Apenas na terça-feira de Carnaval, dia 25, a Zona Azul será suspensa em toda cidade.

De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes, a circulação de veículos de passeio e táxis em corredores e faixas exclusivas de ônibus à esquerda e à direita será liberada na terça-feira de Carnaval, dia 25. A liberação vale até as 4h da manhã do dia seguinte, 26.

Veja também:

Neste fim de semana, 219 blocos abrem Carnaval de rua de SP

Carnaval em São Paulo: como saber se a sua linha de ônibus será afetada