Quina: veja os números sorteados nesta sexta-feira

O concurso 5.198 da Quina vai pagar R$ 2,4 milhões ao apostador que acertar as cinco dezenas nesta sexta-feira (14), de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Quina nesta sexta-feira são:

12, 18, 24, 54, 58

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do prêmio principal no sorteio desta quinta-feira, mas 60 apostadores fizeram a quadra e cada um ganhou R$ 7.283,83.

Outros 4.293 pessoas acertaram o terno (três dezenas) e levaram R$ 153,08 cada.

