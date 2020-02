Previsão do Tempo: calor volta com tudo a São Paulo neste sábado

Depois de uma semana com muita chuva e temperaturas amenas e até dias levemente frios, o calor volta com tudo neste sábado, segundo dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A máxima prevista para este sábado é que os termômetros cheguem à máxima de 31º C, com sol e muitas nuvens e possibilidade de chuvas isoladas no período da tarde.

A mínima prevista é de 18ºC.

O calor deve se estender pelo domingo e início da semana.