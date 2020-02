Nos próximos três domingos – dias 16 e 23 de fevereiro e 1º de março– e na terça-feira de Carnaval, a avenida Paulista e as vias que participam do programa Ruas Abertas, como a avenida Sumaré, ficarão abertas para carros.

Segundo a prefeitura, a medida visa preservar a fluidez do tráfego, vias de acesso e rotas de eventuais emergências no período do Carnaval de rua deste ano.