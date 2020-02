Neste fim de semana, 219 blocos abrem Carnaval de rua de SP

O Carnaval de rua de São Paulo promete ser o maior do Brasil neste ano com um número recorde de desfiles, 678, que, pela primeira vez, tomam as ruas em todas as 32 subprefeituras. E o esquenta começa nesta sexta-feira (14), com dois blocos. No sábado, será ainda maior, com 123, e, no domingo, 94. Todos terminam, no máximo, às 19h.

Nada mais carnavalesco do que dar a largada com Elza Soares, que canta domingo no Acadêmicos do Baixo Augusta. No trajeto, será revelado um painel de 35 metros da sambista, homenagem aos seus 90 anos. Confira outros destaques nesta página.

Em www.cetsp.com.br/carnaval, é possível conferir as interdições de ruas e avenidas dos principais blocos.

Agora, folião e foliã, é com você…

