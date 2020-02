Ex-mulher de Jean divulga novas fotos de agressão

Após Jean ser apresentado pelo Atlético Goianiense e afirmar que a contratação o ajuda a sustentar as duas filhas, Milena Bemfica, ex-mulher do jogador, utilizou as redes sociais para divulgar novas fotos da agressão e revelar que o atleta não está pagando pensão.

"Assuma sua culpa, mas sem mentir e manipular. As minhas filhas presenciaram tudo. Ele só parou porque elas entraram no meio. E eu não tropecei, ele puxou o meu cabelo e começou a me esmurrar. Viva sua vida com o peso de que você não era, mas se transformou em um monstro", declarou na função Story do Instagram.

No final do ano passado, durante uma viagem da família para Disney, nos Estados Unidos, Jean deu oito socos na então mulher e chegou a ser preso pela polícia norte-americana. O São Paulo acabou suspendendo o contrato com o goleiro após o episódio.

Milena revelou que não denunciou o jogador por causa das filhas. "Ainda tem que lamber o chão para eu pisar… Se não fosse por "consideração" pelos anos vividos e amor por minhas filhas você estaria mofando na cadeia. A Justiça não entendeu nada, muito seu "Staf". Sua sorte foi que eu não te denunciei. Meu é maior e a Justiça dele não falha. Sente e aguarde", escreveu,

A ex-mulher do goleiro ainda exibiu o saldo da sua conta bancária e registros de conversa com Jean cobrando que ele depositasse a pensão das meninas, o que não aconteceu.

"A Justiça determinou o valor, não eu. Se não pagar, será preso. Vim falar na mídia porque há uma semana o pai sumiu e a assistência dos livros que ele deveria dar, não deu, e minha mãe que comprou", argumentou.