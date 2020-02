Câmara aprova projeto de revitalização do centro de São Paulo e parque do Bixiga

A Câmara Municipal de São Paulo aprova o projeto Triângulo SP, apresentado pelo Executivo para estimular a economia no centro da cidade. A proposta prevê a revitalização de três pontos da região: largo São Francisco, praça da Sé e largo São Bento.

A medida oferece, por exemplo, isenção do IPTU por cinco anos para estabelecimentos que passem funcionar à noite na região. Além disso, os comércios que realizarem obras de melhorias terão uma redução da alíquota do ISS para 2%.

Outro projeto importante aprovado pela Câmara também beneficia o centro da cidade. Trata-se da criação do parque do Bixiga em um terreno privado de 11 mil m² entre as ruas Jaceguai, Abolição, Japurá e Santo Amaro.

O autor do projeto, vereador Gilberto Natalini (PV) espera que o texto seja sancionado pelo prefeito Bruno Covas (PSDB). "O Bixiga é um bairro muito espremido, não tem verde. A praça Dom Orione sozinha não satisfaz o tamanho e a complexidade do bairro. É um dos bairros mais adensados que a gente tem", afirmou ao Metro Jornal.

Além das duas propostas, a Câmara aprovou o funcionamento dos Centros de Educação Infantil e de creches conveniadas à rede municipal de ensino em horário noturno. Outra proposta proíbe a instalação de novos zoológicos e aquários na cidade e cria regras para os já existentes.

Todos os projetos seguem agora para sanção do prefeito Bruno Covas.