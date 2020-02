Previsão do Tempo: temperatura volta a subir em São Paulo

O paulistano deve voltar a sentir o gostinho do verão nos próximos dias, com previsão de temperaturas subindo até domingo, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Nesta sexta-feira, o termômetro já pula dos atuais 24ºC para 27C. O dia deve ter períodos alternados de sol a nublado. Existe a possibilidade de chuvas isoladas no período da tarde, mas não há previsão de chuvas torrenciais, como as que a cidade enfrentou nos últimos dias.

A mínima prevista é de 17ºC.