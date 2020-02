PM afasta tenente que agrediu e ofendeu passageiros em ônibus de São Paulo

A PM (Polícia Militar) afastou um tenente flagrado em vídeo agredindo e ofendendo passageiros dentro de um ônibus no terminal Parelheiros, no extremo sul de São Paulo. As imagens ganharam repercussão nas redes sociais na quarta-feira (12), mas não há informações de quando o caso foi registrado.

O tenente foi identificado pela Corregedoria da PM e deve comparecer nesta quinta-feira (13) para prestar esclarecimentos – um inquérito policial foi aberto para apurar a ocorrência. Ele trabalha na 2ª companhia da região, menos de um quilômetro do terminal onde o possível abuso de autoridade foi flagrado.

Veja também:

Alesp aprova criação de patrulha para mulheres vítimas de violência

Guedes diz que, com câmbio baixo, até empregada doméstica estava indo para Disney

O afastamento do homem deve durar ao menos até a conclusão das investigações, segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública). A pasta afirmou, em nota, que a Polícia Militar busca a "imediata e rigorosa apuração dos fatos".

No vídeo, o tenente é filmado enquanto dá ordens para os passageiros descerem do ônibus. Ele dá com um golpe de cassetete um passageiro que pede ao motorista para seguir viagem. "Deu o horário, motorista. Tem trabalhador no busão, eu estou cansado", afirma. O policial responde "Está cansado? Desce", e agride o homem. Assista ao vídeo: