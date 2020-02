Mananciais em São Paulo recuperam volume com fortes chuvas de fevereiro

A última segunda-feira (10) foi um dia marcado por fortes chuvas, o que desencadeou o transbordamento dos rios Tietê e Pinheiros, mas também a recuperação de volume dos sete mananciais em São Paulo.

No início do mês de fevereiro, o volume total armazenado na RMSP (Região Metropolitana de São Paulo) era de 63,4%. O manancial mais deficitário no dia 1º era o da Cantareira, com a capacidade de 45,8%. Na terça-feira (11), após os temporais que se iniciaram no dia anterior, o armazenamento total bateu o volume de 70%, enquanto a Cantareira ultrapassou a metade do reservatório e atingiu 51,2%.

Ainda na terça, a pluviometria dos mananciais de Guarapiranga, Cotia e Rio Grande superaram a média histórica registrada em fevereiro. Nesta quinta (13), outros dois registraram reservatório totalmente cheio: Rio Claro (100,9%) e São Lourenço (100,8%).

Ao todo, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) mediu 342,6 mm de chuvas desde a madrugada de segunda até terça, o maior volume em um mês de fevereiro desde 1999.

Veja a seguir a situação atual dos mananciais:

Situação dos mananciais – 13/02/2020

Cantareira

Capacidade: 52,6%

Pluviometria do mês: 178,2 mm

Média histórica: 203,4 mm

Alto Tietê

Capacidade: 86,4%

Pluviometria do mês: 133,7 mm

Média histórica: 194,9 mm

Guarapiranga

Capacidade: 84,9%

Pluviometria do mês: 196,2 mm

Média histórica: 193,7 mm

Cotia

Capacidade: 98,9%

Pluviometria do mês: 188 mm

Média histórica: 178,1 mm

Rio Grande

Capacidade: 98,3%

Pluviometria do mês: 253,4 mm

Média histórica: 206,2 mm

Rio Claro

Capacidade: 100,9%

Pluviometria do mês: 148,6 mm

Média histórica: 238,4 mm

São Lourenço

Capacidade: 100,8%

Pluviometria do mês: 68,4 mm

Média histórica: 232,8 mm

Volume total armazenado (Região Metropolitana de São Paulo)

Capacidade: 70,7%