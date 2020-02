Leilão de complexo esportivo do Ibirapuera deve acontecer em abril

O leilão de concessão do complexo esportivo do Ibirapuera, em São Paulo, deve acontecer até abril. O lance mínimo, segundo o governo do Estado, será de R$ 220 milhões.

Na viagem a Dubai, o governador João Doria disse que a empresa que gerencia uma das maiores arenas dos Emirados Árabes deve participar da concorrência.

Atualmente, a administração de toda a área custa para os cofres públicos cerca de R$ 15 milhões de reais por ano. A economia vai possibilitar investimentos em outros setores, segundo o governador.

Doria deixou os Emirados Árabes com a expectativa de investimentos no Estado na casa dos R$ 30 bilhões. Ele apresentou um pacote de privatizações que inclui rodovias, ferrovias e aeroportos regionais.